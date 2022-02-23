شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يستضيف مران الزمالك الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي الرجاء المغربي استضافة مران الزمالك يوم الجمعة المقبل في ختام استعدادات الأييض لمواجهة الوداد ، ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الزمالك مرانه الأول في المغرب الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب "كهرما" بالدار البيضاء.

ووصلت بعثة الزمالك إلى المغرب ظهر اليوم الأربعاء، ويرأس البعثة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.