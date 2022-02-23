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ماذا يفعل مدربو الإسماعيلى المصريون فى ضربة البداية قبل ظهور حمد إبراهيم ؟

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، مهمته الجديدة في أولي مبارياته مساء اليوم ـ الأربعاء ـ ضد الجونة علي ملعب الإسماعيلية في عاشر جولات الدوري العام.

وكان ” حمد ” قد تولي القيادة الفنية للفريق، في الساعات الماضية خلفًا للأرجنتيني خوان براون، علي أن يعاونه الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا مساعدًا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمي.

ورصد ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ بدايات المدربين المصريين الذين تولوا الفريق في وقت سابق، وذلك علي النحو التالي ..

– على عثمان ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 30 سبتمبر 62 خسر من الترسانة ضمن منافسات الدورى العام 1 / 2 بالقاهرة ( أميرو )
” الولاية الـ 2 ” يوم 12 أكتوبر 69 فاز على التحدى ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائى كأس أفريقيا للأندية الأبطال 5 / صفر بليبيا ” أميرو 3 وعلى أبو جريشة وسيد عبد الرازق بازوكا ”

– صلاح أبو جريشة ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 30 سبتمبر 66 فاز على المصرى ضمن منافسات الدورى العام 3 / 1 بالإسماعيلية ( شحته 2 وعلى أبو جريشة )
” الولاية الـ 2 ” لم يشارك الإسماعيلى فى أى بطولات بسبب نكسة يونيه 67
” الولاية الـ 3 ” لم يشارك الإسماعيلى فى أى بطولات بسبب نكسة يونيه 67
” الولاية الـ 4 ” يوم 18 سبتمبر 77 تعادل مع منتخب السويس ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالسويس
” الولاية الـ 5 ” يوم 11 أكتوبر 91 تعادل مع الأوليمبى ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالإسماعيلية

– محمد صديق ” شحته ” ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 8 أكتوبر 72 فاز على الأوليمبى ضمن منافسات الدورى العام 3 / 1 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أسامه خليل وسيد عبد الرازق بازوكا وعلى أبو جريشة )
” الولاية الـ 2 ” يوم 3 سبتمبر 76 تعادل مع الأهلى ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالإسماعيلية
” الولاية الـ 3 ” يوم 29 يونيه 84 فاز على غزل المحلة ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالإسماعيلية ( حماده الرومى )
” الولاية الـ 4 ” يوم 14 يونيه 86 فاز على منتخب السويس ضمن منافسات الدورى العام 2 / صفر بالسويس ( حمدى نوح )
” الولاية الـ 5 ” يوم 24 أغسطس 90 فاز على بورفؤاد ضمن منافسات الدورى العام 4 / صفر بالإسماعيلية ( محمد فكرى الصغير 2 منهم ضربة جزاء وبشير عبد الصمد وشمس حامد )
” الولاية الـ 6 ” يوم 5 سبتمبر 92 تعادل مع الأفريقى ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 3 / 3 بتونس ” عصام عبد العال وأحمد العجوز وياسر عزت ”
” الولاية الـ 7 ” يوم 29 يناير 95 تعادل مع منتخب السويس ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالسويس

– على أبو جريشة ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 20 نوفمبر 81 فاز على غزل المحلة ضمن منافسات الدورى العام 3 / 2 بالإسماعيلية ( محمد حازم 2 وعماد سليمان )
” الولاية الـ 2 ” يوم 8 مارس 97 فاز على المصرى ضمن منافسات الدورى العام 2 / 1 ببورسعيد ( أحمد فكرى الصغير ومجدى الصياد )
” الولاية الـ 3 ” يوم 13 يناير 98 تعادل مع غزل السويس 1 / 1 بالسويس ( محمد صلاح أبو جريشة )
” الولاية الـ 4 ” يوم 13 مارس 2003 تعادل مع المقاولون العرب صفر / صفر بالجبل الأخضر

– عبد الرحمن أنوس ..
” الولاية الـ 1 ” 10 سبتمبر 82 تعادل مع الكروم ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالإسماعيلية
” الولاية الـ 2 ” يوم 7 سبتمبر 86 خسر من اف سى كمالو بطل زائير ” الكونغو الديمقراطية الحالية ” ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى كأس أفريقيا صفر / 2 بزائير
” الولاية الـ 3 ” يوم 4 ديسمبر 98 فاز على بلدية المحلة ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد صلاح أبو جريشة من ضربة جزاء )

– أميرو ..
يوم 11 أغسطس 85 فاز على المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر 2 / صفر ” حمدى نوح وطارق الصاوى ”

– أسامه خليل ..
يوم 8 سبتمبر 95 فاز على الترجى 1 / صفر بتونس ” مجدى الصياد ”

– طه إسماعيل ..
يوم 1 يناير 99 فاز على القناه ضمن منافسات الدور الأول بكأس مصر 3 / 1 ” محمد صلاح أبو جريشة 3 ”

– إسماعيل حفنى ..
” الولاية الـ 1 ” فترة إعداد موسم 99 / 2000
” الولاية الـ 2 ” يوم 11 سبتمبر 99 تعادل مع مزارع دينا صفر / صفر بالقاهرة
” الولاية الـ 3 ” يوم 7 أكتوبر 2007 فاز على كوار يونايتد النيجيرى ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية 1 / صفر ” يوسف جمال ” بمصر

– محسن صالح ..
يوم 15 ديسمبر 99 فاز على المصرى 3 / صفر بالإسماعيلية ( جون أوتاكا 2 ورضا سيكا )

– فاروق جعفر ..
يوم 23 سبتمبر 2002 فاز على الترسانة 2 / 1 بالقاهرة ( محمد محسن أبو جريشة 2 )

– عماد سليمان ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 23 يوليو 2005 فاز على اف سى 105 ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية 1 / صفر ” عمر جمال ” بالجابون
” الولاية الـ 2 ” يوم 30 مارس 2008 تعادل مع بلدية المحلة ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالإسماعيلية
” الولاية الـ 3 ” يوم 24 أغسطس 2009 تعادل مع بتروجيت ضمن منافسات الدورى العام 1 / 1 بالسويس ( محمد محسن أبو جريشة )
” الولاية الـ 4 ” يوم 25 أبريل 2011 فاز على الجونة ضمن منافسات الدورى العام 3 / 2 بالجونة ( عبد الله السعيد وجون آويرى وجودوين )
” الولاية الـ 5 ” يوم 17 سبتمبر 2016 خسر من الأهلى ضمن منافسات الدورى العام صفر / 1 بالقاهرة ( عبد الله السعيد فى مرمى فريقه السابق )

– صبرى المنياوى ..
يوم 22 ديسمبر 2006 فاز على المصرية للإتصالات ضمن منافسات الدور الأول بكأس مصر 3 / صفر ” حسنى عبد ربه ومحمد فضل ومحمد حمص ”
يوم 20 نوفمبر 2012 خسر من الخرطوم ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائى البطولة العربية 1 / 3 بالسودان ” جون آنطوى ”

– فوزى جمال ” مؤقت ” ..
يوم 8 يونيه 2007 تعادل مع حرس الحدود ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر صفر / صفر ولكن صعد ضربات الترجيح 4 / 2

– طه بصرى ..
يوم 9 أغسطس 2007 تعادل مع الأهلى فى كأس السوبر المصرى 1 / 1 ولكنه خسر بضربات الترجيح 2 / 4

– حسام حسن ..
يوم 20 سبتمبر 2011 فاز على بنى سويف ضمن منافسات ثمن نهائى كأس مصر 4 / صفر ” أحمد الجمل وأحمد على وجودوين ومحمد محسن أبو جريشة ”

– محمود جابر ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 14 أكتوبر 2011 فاز على بتروجيت 3 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه 2 بينهما ضربة جزاء وعمر جمال )
” الولاية الـ 2 ” يوم 30 أبريل 2019 خسر من حرس الحدود صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة

– محمد وهبه ..
يوم 13 مايو 2013 فاز على بتروجيت ضمن منافسات الدورى العام ” ملغى ” 3 / 1 بالسويس ( جون آنطوى ومحمد حمص وعمر جمال )
يوم 25 ديسمبر 2020 تعادل مع البنك الأهلى ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالإسماعيلية

– شوقى غريب ..
يوم 23 أكتوبر 2013 تعادل مع القناه ضمن منافسات ثمن نهائى كأس مصر صفر / صفر ولكنه صعد بضربات الترجيح 4 / 3

– أحمد العجوز ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 25 ديسمبر 2013 فاز على القناه ضمن منافسات الدورى العام 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى ( جون آنطوى 2 )
” الولاية الـ 2 ” مؤقتًا يوم 7 سبتمبر 2020 فاز على زد اف سى ضمن منافسات الدورى العام 4 / صفر بالإسماعيلية ( عمر الوحش من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وحازم مرسى )
” الولاية الـ 3 ” يوم 23 يناير 2021 تعادل مع غزل المحلة ضمن منافسات الدورى العام 2 / 2 بالمحلة ( آرى بابل )

– طارق يحيى ..
يوم 31 مارس 2015 فاز على بتروجيت ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالسويس ( إيمانويل بناهينى )

– أحمد حسام ” ميدو ” ..
يوم 12 أغسطس 2015 تعادل مع سموحه ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر 1 / 1 ( شوقى السعيد ) ولكنه خرج بضربات الترجيح 3 / 5

– أشرف خضر ..
” الولاية الـ 1 مؤقت ” يوم 23 ديسمبر 2015 خسر من مصر المقاصة ضمن منافسات الدورى العام 1 / 4 بالإسماعيلية ( مروان محسن / محمود وحيد 2 فى مرمى فريقه )
” الولاية الـ 2 ” يوم 22 أكتوبر 2016 فاز على الشرقية ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر ملعب الشرقية ببنها ( إيمانويل بناهينى )

– خالد القماش ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 3 فبراير 2016 فاز على الزمالك ضمن منافسات الدورى العام 1 / صفر بالإسماعيلية ( إسلام جمال لاعب الفريق المعار )
” الولاية الـ 2 ” عام 2021 لم يستكمل لأسباب صحية

– أبو طالب العيسوى ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 23 أبريل 2017 تعادل مع إنبى ضمن منافسات الدورى العام صفر / صفر بالقاهرة
” الولاية الـ 2 ” يوم 9 يناير 2018 فاز على النصر ضمن منافسات الدورى العام 3 / 2 بالقاهرة ( محمد أبو المجد بوشا ودييجو كالديرون وحسنى عبد ربه من ضربة جزاء / محمد سعيد من ناشئين الدراويش ومحمد هاشم فى مرماه )
” الولاية الـ 3 ” يوم 3 يناير 2021 خسر من مصر المقاصة 1 / 3 ضمن منافسات الدورى العام بالجبل الأخضر ( شكرى نجيب من ضربة جزاء )

– محمد محسن أبو جريشة ” مؤقت ” ..
يوم 30 يناير 2018 خسر من الأهلى ضمن منافسات الدورى العام صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية

– أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ” مؤقت ” ..
يوم 16 ديسمبر 2018 فاز على القطن الكاميرونى ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا 2 / صفر بمصر ” باهر المحمدى وكريم بامبو ”

– أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة ” مؤقت ” ..
” الولاية الـ 1 ” يوم 7 ديسمبر 2019 فاز على الإعلاميين ضمن منافسات الدور الأول بكأس مصر 2 / صفر ” محمد مخلوف والغينى بيكيتى دى سيلفا ”
” الولاية الـ 2 ” يوم 27 أغسطس 2020 فاز على طنطا ضمن منافسات الدورى العام 3 / 1 ملعب طنطا بالإسكندرية ( عبد الرحمن مجدى 2 وعمر الوحش من ضربة جزاء )

– طلعت يوسف ..
” الولاية الـ 1 ” عام 2021 لم يستكمل لعدم الإتفاق مع الإدارة الحالية
” الولاية الـ 2 ” يوم 27 أكتوبر 2021 خسر من الأهلي ضمن منافسات الدوري العام صفر / 4 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية

– إيهاب جلال ..
يوم 3 أبريل 2021 خسر من سيراميكا كليوباترا 1 / 2 بالإسماعيلية ( التونسي فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء )

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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