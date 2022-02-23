شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأول بالمغرب فى السابعة مساء استعدادا للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك التدريب الأول بالمغرب في السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة بملعب كهرما بالدار البيضاء استعدادا للقاء الوداد المغربي المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر له مساء السبت المقبل وكان في استقبال البعثه المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر