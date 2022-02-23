شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى قبل مواجهة الفريقين في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسى معين الشعلانى المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيل فريقه فى مواجهة إيسترن كومبانى ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية حيث يضم كل من .

في حراسة المرمى .. عصام ثروت .

في خط الدفاع .. أسامة الجزار ، إسلام صلاح ، أحمد علاء ، أحمد سيد شوشة .

في خط الوسط .. حجاج عويس ، حسن على ، مصطفى أمين ، عمرو عبد الفتاح .

في الهجوم .. أيزى إيميكا ، أوستين أوموتو .

بينما جاء تشكيل فريق إيستران كومبانى بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد دعدور .

في خط الدفاع .. الحسينى طه ، كمال أبو الفتوح ، خالد مصطفى ، أحمد عبد الموجود .

في خط الوسط .. عبد العزيز موسى ، مودى ناصر ، عماد ميهوب ، أحمد متعب ، فراس عفيفة .

في الهجوم .. أحمد أوفا