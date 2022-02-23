الامارات | إصابة لاعب يوفنتوس الأميركي ماكيني بكسر في قدمه

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب يوفنتوس الأميركي ماكيني بكسر في قدمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم إصابة لاعب وسطه الدولي الأميركي ويستون ماكيني يعاني من كسور في قدمه اليسرى تعرض لها في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد فياريال الإسباني (1-1) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقالت متحدثة باسم نادي "السيدة العجوز" إن اللاعب الدولي الأميركي البالغ من العمر 23 عاما يعاني من "كسور في مشط القدم".

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن هذه الإصابة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل. وتعرّض ماكيني للإصابة في الدقيقة 80 عقب تدخل للمدافع الأيمن لفياريال الدولي الإكوادوري برفيس إستوبينيان، وعانى كثيرا من أجل العودة إلى الملعب قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 81 للسويسري دنيس زكريا.

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