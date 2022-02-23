الامارات | تعديل مواعيد الجولة 19 من الدوري دعماً للشارقة وبني ياس في "ملحق الأبطال"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد الجولة 19 من الدوري دعماً للشارقة وبني ياس في "ملحق الأبطال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت رابطة المحترفين الإماراتية تعديلات على مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، دعما لناديي بني ياس والشارقة المشاركين في الملحق من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والمقامة بتاريخ 15 مارس المقبل. وستقام الجولة 19 على مدار ثلاثة أيام (10-11-12 مارس)، يستضيف بني ياس النصر في اليوم الأول للجولة في 5:45 مساء، تليه مباراة الشارقة وعجمان في 8:15 مساء.

وستقام 3 مباريات في اليوم الثاني، يحل الظفرة ضيفا على كلباء في 5:45 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي العروبة والجزيرة، ثم الإمارات وخورفكان في 8:15 مساء. وتختتم الجولة بمباراتين في اليوم الثالث، تجمع الأولى شباب الأهلي والوصل في 5:45 مساء، تليها قمة الأسبوع بين الوحدة والعين في 8:15 مساء.

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