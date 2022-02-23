الامارات | بن مجرن يحرز لقب بطولة رماية الأطباق من الحفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بن مجرن يحرز لقب بطولة رماية الأطباق من الحفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز أحمد بن حمد بن مجرن بطولة الناشئين لرماية الاطباق من الحفرة "التراب" في نهاية الجولات الخمس، وذلك ضمن الحدث الذي نظمه اتحاد اللعبة على ميادين نادي العين للفروسية والرماة والجولف، بعدان حقق اجمالي 101 طبقا لينال كأس البطولة والميدالية الذهبية، وتلاه في المركز الثاني أحمد قحطان النعيمي محققا 96 طبقا ونال الفضية.

وحل ثالثا أحمد سعيد بن حم برصيد 86 طبقا، ونال البرونزية. وعقب البطولة قام خالد سعيد الكعبي المدير الفني للاتحاد والحكم الدولي حسن بن هدية الشحي بتتويج الفائزين الثلاثة الاوائل.

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