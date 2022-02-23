تعرف على موعد مباراة نابولي وبرشلونة في الدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج فريق برشلونة الإسباني في مواجهة حاسمة ضد مضيفه نابولي الإيطالي، الخميس، في إياب ملحق الدوري الأوروبي.



ويتوجب على برشلونة تحقيق الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، بعد التعادل مع نابولي 1-1 في ملعب كامب نو ذهاباً.

سيكون موعد مباراة نابولي وبرشلونة في إياب ملحق الدوري الأوروبي هو يوم الخميس 24 فبراير/شباط 2022، وستقام المواجهة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

ستقوم قنوات "بي إن سبورتس" بنقل مباراة نابولي وبرشلونة، حيث تملك الحقوق الحصرية للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستخصص المجموعة قناتها الرئيسية لنقل المباراة المنتظرة، وهي "بي إن سبورتس بريميوم 1" بتعليق خليل البلوشي.