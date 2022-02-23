شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات الاتحاد السكندرى لبرج العرب بدلا من استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة نقل مباريات نادي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز حتى نهاية الدور الأول باستاد برج العرب بدلًا من إقامتها باستاد الإسكندرية ، ويأتي جدول المباريات كالتالي:
- الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش يوم الإثنين 28-2 في الخامسة والنصف عصرًا باستاد الجيش.
- الاتحاد مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 16-3 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.
- الاتحاد مع غزل المحلة يوم السبت 30-4 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.
أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة أن كل دول العالم يتواجد فيها رابطة الاندية باستثناء مصر وهاني أبو ريدة كان مصمم على إقامة رابطة الأندية وتم اختيار محمود الشامي رئيسا للرابطة.
قال في تصريحات اذاعية ، تلقيت اتصال تليفوني من اللجنة السابقة بعرض التواجد في رابطة الأندية، وقدمت استقالاتي في اتحاد الكرة وقلت انني لن اتواجد في اتحاد الكرة نهائيا بسبب اتهامي بمجاملات "فجة " للأندية وعلى رأسها الشرقية .