شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات الاتحاد السكندرى لبرج العرب بدلا من استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة نقل مباريات نادي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز حتى نهاية الدور الأول باستاد برج العرب بدلًا من إقامتها باستاد الإسكندرية ، ويأتي جدول المباريات كالتالي:

- الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش يوم الإثنين 28-2 في الخامسة والنصف عصرًا باستاد الجيش.

- الاتحاد مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 16-3 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.

- الاتحاد مع غزل المحلة يوم السبت 30-4 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.