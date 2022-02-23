شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حسين الشحات يدعم أكرم توفيق خلال مواجهة الأهلى ومصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى صور له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب أحراز هدفه بمرمى فريق مصر المقاصة أمس ووجه رسالة دعم لزميله أكرم توفيق المصاب بالرباط الصليبى خلال الاحتفال .





وحقق فريق الاهلى الفوز على مصر المقاصة أمس برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و تصدر جدول البطولة برصيد 22 نقطة .

ومن جانب أخر يدرس مسئولو النادي الاهلي رفع اسمى ثنائي الفريق أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة المارد الأحمر للموسم المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبي التى تعرض لها الثنائي مؤخراً.

وأجرى أكرم توفيق جراحة الرابط الصليبي يوم 28 يناير الماضي بعدما تعرض لإصابة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

ويبحث مسئولو الأهلي مع الجهازين الطبي والفني لفريق مدى جدوى قيد أكرم توفيق وعمار حمدي في قائمة الفريق التى سيتم قيدها خلال انتقالات الصيف المقبلة.

ويتشاور مسئولو الأهلي في رفع الثنائي أكرم توفيق وعمار من القائمة فى الصيف لأن إصابتهما تحتاج قرابة التسعة أشهر حتى يعودا للمباريات أى أنهما سيكونا خارج حسابات الجهاز الفني حتى نوفمبر المقبل على أقل تقدير.

وسيُحدد التقرير الخاص بثنائي الأهلي موقفهما من القيد في قائمة الفريق خلال الصيف المقبل لاسيما وأن هناك إتجاهاً لعدم قيدهما في الصيف وتأجيل هذا الأمر لإنتقالات يناير حتى يكتمل شفاؤهما بشكل تام.

ومن المقرر أن يتم دراسة هذا الملف بعناية وإتخاذ القرار الأنسب للفريق خاصة وأن الاهلي سبق وأقدم على تصرف مُماثل ورفع اسماء بعض لاعبيه من قائمته لحين تماثلهما للشفاء وقيدهم مرة أخرى دون الإخلال بحقوق هؤلاء اللاعبين المادية أو المعنوية.