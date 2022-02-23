شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد السلام يطالب بضم المتحدثين الإعلاميين للأندية لمدونة سلوك الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبد السلام، رئيس تحرير موقع كرة بلس، أنه ينبغى على مدونة سلوك الإعلام الرياضى أن تطال جميع الرياضيين بمن فيهم مسئولى الإعلام فى الأندية الرياضية فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام مع النقاد والإعلاميين الرياضيين لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي.

كما طالب كريم عبد السلام بأن المنصات الاعلامية الخاصة بمقدمي البرامج ومتحدثي الأندية يجب أن يتم ضمهم لمدونة السلوك الإعلام الرياضي في مصر.

بدوره أكد أيمن سالم رئيس قنوات أون تي في، أن هناك كتائب إلكترونية يجب أن يتم التصدى لها لما تمثله من ضغط كبير علي عمل الإعلام الرياضي في مصر.