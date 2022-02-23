شكرا لقرائتكم خبر عن سويلم: صممنا درع جديد للدوري والكأس بايطاليا مقابل ربع مليون جنيه ولم ير النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة أن كل دول العالم يتواجد فيها رابطة الاندية باستثناء مصر وهاني أبو ريدة كان مصمم على إقامة رابطة الأندية وتم اختيار محمود الشامي رئيسا للرابطة.

قال في تصريحات اذاعية ، تلقيت اتصال تليفوني من اللجنة السابقة بعرض التواجد في رابطة الأندية، وقدمت استقالاتي في اتحاد الكرة وقلت انني لن اتواجد في اتحاد الكرة نهائيا بسبب اتهامي بمجاملات "فجة " للأندية وعلى رأسها الشرقية .

تابع: "الرابطة اتولدت قوية ورفضت في البداية العمل بها لكنني رأيت أن هناك اختصاصات للرابطة ودعم قوي من الدولة لنجاحها ، وأنا أول شخص تحدثت في الرابطة أن هناك تواجد للجماهير ، وأنا كنت وسيلة التواصل لعودة الجماهير في الدوري خلال تواجدي في الاتحاد".

أردف أنه تم عمل درع جديد للدوري وكأس مصر خلال تواجدي في الاتحاد المصري في ايطاليا مقابل 250 ألف جنيه وتم تخزينه في المخازن ولم يري النور حتى الان ، مشيرا: "قلت لجمال علام بعد نجاحه في اتحاد الكرة لا بد من تنفيذ قرارت كيروش طالما في اطار التنفيذ".

أكمل: "وجود 60 ألف متفرج في مباراة السنغال طبيعي نحن أفضل دولة واجهت فيروس كورونا ، وشعرت أننا سنصل كأس العالم بعد الخسارة في نهائي بطولة أمم أفريقيا أمام السنغال".