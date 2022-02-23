شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فايلر ..نهج جديد من كيروش لتحقيق حلم الصعود للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا لتحقيق حلم صعود منتخبنا الوطني للمونديال قبل مواجهتي السنغال في الدور الفاصل، وبدأ كيروش في انتهاج نظام جديد يقوم على متابعة كل المباريات لمراقبة اللاعبين الدوليين على أن يدون الملاحظات الخاصة بكل لاعب ويقوم أحد عناصر الجهاز الفني بالتحدث مع اللاعبين تليفونياً لنقل تعليمات وملاحظات كيروش لتطوير أدائهم وجعلهم في وضع الاستعداد قبل المواجهتين المرتقبتين.

ويسير كيروش بهذا الأسلوب على نهج السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي والحالي لنادي كاشيما أنتليرز الياباني، والذي يقوم بتدريب فريقه أون لاين ومن خلال التواصل الهاتفي مع لاعبيه في ظل تداعيات فيروس كورونا والذي يحول دون وجوده في اليابان حالياً.

وكشف مسئولو منتخب مصر أنه من الصعب ضم لاعبين جدد، وتحديدًا من المحترفين خلال معسكر الفراعنة المقرر له 20 مارس من الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع مسئولو منتخب مصر أن المعسكر المقبل لن يشهد ضم وجوه جديدة إلا فى حدود الأماكن المطلوبة بسبب الغيابات، واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم .