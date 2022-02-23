7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يستعيد جهود على معلول ومحمد عبد المنعم أمام صن داونز، الأهلى يطالب الشناوى بتجاهل "ملايين" النصر السعودى، إدارة الزمالك تجتمع مع الشركة المنفذة لاستاد النادى اليوم.

الأهلى يطالب الشناوى بتجاهل "ملايين" النصر السعودي

طالب مسئولو النادي الأهلي محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بتجاهل العرض المغري الذي تلقاه من النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يضع النادي السعودي قائد الأهلي كهدف أول بالنسبة له من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل، رغم اهتمامه بالتفاوض مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وزميل الشناوي في منتخب مصر. إدارة الزمالك تجتمع مع الشركة المنفذة لاستاد النادى اليوم يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعا، اليوم، مع الشركة المسئولة عن إنشاء استاد الزمالك، لبحث آخر الترتيبات والتطورات فى ملف إنشاء الاستاد الجديد، الذى يحمل اسم نادى الزمالك والذى قامت إدارة النادى بوعد الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية بتسليمه جاهزا لاستقبال المباريات خلال عامين من الآن.

الأهلى يستعيد جهود على معلول ومحمد عبد المنعم أمام صن داونز

يستعيد فريق الأهلى جهود نجميه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

بعثة الزمالك تغادر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل بالدار البيضاء.

طلائع الجيش يحدد شروط بيع مهند لاشين فى الميركاتو الصيفى

أبدى مسئولي طلائع الجيش موافقة مبدئية على رحيل مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق ومنتخب مصر في نهاية الموسم الجارى لاسيما أن اللاعب ينتهى تعاقده مع الطلائع بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.