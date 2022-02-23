شكرا لقرائتكم خبر عن س &ج.. كيف يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الاهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى الاستعداد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة صن داونز؟

ج: أغلق الجهاز الفنى للأهلى سريعاً ملف مباراة المقاصة بالدوري التى فاز بها برباعية دون رد ثم قرر الدخول فى معسكر مبكر بداية من غد الخميس من أجل التحضير لمباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

س: وماذا عن موقف بيرسى تاو من مواجهة صن دوانز ؟

ج: بيرسي تاو جاهز من الناحية الطبية لمواجهة صن دوانز، وفضل الجهاز الفني ‏إراحته أمام المقاصة وسيكون متواجدًا بنسبة كبيرة أمام صن داونز وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

س: ماذا عن إصابة أيمن أشرف ؟

ج: أيمن أشرف فرصته حتى الآن قد تكون صعبة، ولكن سيتم تقييم موقفه بصورة مستمرة، وسيخضع للاختبار الطبى لحسم موقفه من مواجهة صن داونز بعدما اشتكى من ألم فى الركبة.

س: وماذا عن موقف معلول ومحمد عبد المنعم من موقعة صن داونز ؟

ج: علي معلول حصل على راحة بسبب ‏إجهاد السمانة ولكنه جاهز وكذلك زميله محمد عبد المنعم الذي حصل على راحة أيضًا وجاهز لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

س: ماذا طلب موسيمانى من معاونيه قبل مواجهة صن داونز ؟

ج: طلب موسيمانى من محللى الاداء بالاهلى إعداد تقرير مفصل عن صن داونز للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل جنوب أفريقيا قبل موقعة السبت.