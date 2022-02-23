شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1 / 1 يحسم الشوط الأول بين المصرى و إيسترن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء الهدف الأول لفريق المصرى عن طريق النيجيري النيجيرى أوستين أموتو في الدقيقة 13 بينما جاء هدف التعادل لفريق إيسترن كومبانى من ركلة الجزاء في الدقيقة 28 عقب الرجوع الى تقنية الـ" VAR " من قبل الحكم إبراهيم محمد .

و خاض المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعلانى بتشكيل يضم كل من في حراسة المرمى .. عصام ثروت .

في خط الدفاع .. أسامة الجزار ، إسلام صلاح ، أحمد علاء ، أحمد سيد شوشة .

في خط الوسط .. حجاج عويس ، حسن على ، مصطفى أمين ، عمرو عبد الفتاح .

في الهجوم .. أيزى إيميكا ، أوستين أوموتو .

بينما جاء تشكيل فريق إيستران كومبانى بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد دعدور .

في خط الدفاع .. الحسينى طه ، كمال أبو الفتوح ، خالد مصطفى ، أحمد عبد الموجود .

في خط الوسط .. عبد العزيز موسى ، مودى ناصر ، عماد ميهوب ، أحمد متعب ، فراس عفيفة .

في الهجوم .. أحمد أوفا