شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد الرياضى محمد مراد أثناء مناقشة مدونة السلوك الرياضى: رابطة النقاد تحتاج للدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناقد الرياضي محمد مراد، أن الخليج 365 ملتزم بالضوابط الإعلامية كما أنه يجب توعية الجمهور وعقد دورات توعوية في مراكز الشباب وتعريفهم بالثقافة الرياضية ونبذ التعصب.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي.

أضاف محمد مراد، أن رابطة النقاد الرياضيين تحتاج الي دعم خاصة وأنها تضم عدد كبير من النقاد الرياضيين الذين تستضيفهم البرامج التليفزيونية.

بدورها قالت سهام صالح وكيل نقابة الإعلاميين إنه لا يجب أن نحارب مذيعا أو مقدم أى برنامج رياضي لسبب بعينه وطالما هو محبوب ولديه حضور بين الجماهير فلا يجب أن نحاربه.

واقترحت صالح إطلاق هاشتاج يشارك فيه الجميع تحت عنوان دعم المنتخب المصرى دون ألوان بالتزامن مع مباراتي مصر مع السنغال في كأس العالم.