شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد متعب يسجل هدف التعادل لايسترن بمرمى المصرى من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد متعب لاعب فريق إيسترن كومبانى هدف التعادل بمرمى المصرى البورسعيدى في الدقيقة 28 من ركلة جزاء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأعلن التونسى معين الشعلانى المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل المباراة التي تواجه إيستران كومبانى حيث يضم كل من في حراسة المرمى .. عصام ثروت .

خط الدفاع .. أسامة الجزار ، إسلام صلاح ، أحمد علاء ، أحمد سيد شوشة .

خط الوسط .. حجاج عويس ، حسن على ، مصطفى أمين ، عمرو عبد الفتاح .

الهجوم .. أيزى إيميكا ، أوستين أوموتو .

بينما جاء تشكيل فريق إيستران كومبانى بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد دعدور .

خط الدفاع .. الحسينى طه ، كمال أبو الفتوح ، خالد مصطفى ، أحمد عبد الموجود .

خط الوسط .. عبد العزيز موسى ، مودى ناصر ، عماد ميهوب ، أحمد متعب ، فراس عفيفة .

الهجوم .. أحمد أوفا