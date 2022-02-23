شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مارس و 29 أبريل قمتى المرحلة النهائية بمرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد جدول المرحلة النهائية بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2021/2022 و التى تنطلق الإثنين المقبل بمواجهتى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع البنك الأهلى .

فيما تقام مباراة قمة الدور الاول فى هذه المرحلة بين الأهلى و الزمالك يوم 28 مارس المقبل فيما تقام قمة الدور الثانى يوم 29 أبريل . بينما تختتم المنافسة لتحديد البطل يوم 1 مايو القادم .





من ناحية أخرى أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد أعداد الحضور فى قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك المحدد لها الجمعة المقبل فى إطار تاسع جولات دورى المحترفين للمرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، عن الاتفاق على إقامة المباراة بدون جمهور مع حضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط .

وشهدت قمة المرحلة الأولى عدم حضور الجماهير وتحديد عددا لحضور الفريقين من حيث عدد اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام.

ويتصدر فريق نادى الزمالك ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد حتى الآن بعد إقامة 8 جولات فى المرحلة الثانية برصيد 34 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

فيما يحل طلائع الجيش فى المركز الرابع برصيد18 نقطة، يليه البنك الأهلى فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ثم سموحة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وتقام الجولة التاسعة الخميس المقبل بمواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأهلى و البنك الأهلى مع سموحة . فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.