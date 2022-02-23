ريلام رامى تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفنى تحت 8 سنوات.. صور

القاهرة - سامية سيد - نجحت ريلام رامى حلمى في حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة كأس مصر فني أنسات تحت 8 سنوات المقامة بصالة العاب مدينة نصر الرياضية، وذلك بعد تميز في الأداء.

أقيمت بطولة كأس مصر الجمباز الفني انسات موسم 2021 / 2022 فردي آنسات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للجمباز، حيث تتدرب ريلام رامي تحت قيادة كل من دكتور محمد صادق ، وأحمد فكرى.

ويؤكد المدرب دكتور محمد صادق، أن ريلام رامى تعد من المواهب الواعدة التى ينتظرها مستقبل كبير في عالم الجمياز، وتحظى باهتمام كبير فى الجمباز الفني ، خاصة أن البطولة تأتي في إطار اهتمام الاتحاد المصري بإعداد النشء للمشاركة فى البطولات المحلية والدولية وذلك بتنظيم البطولات المحلية بشكل دورى.