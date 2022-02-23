زيزو يصل إلى المغرب ويدعم الزمالك قبل مواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وصل أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، إلى المغرب من أجل مواجهة فريق الوداد البيضاوي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن "زيزو" وصل إلى المغرب قادمًا من أنجولا رفقة إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي وإبراهيم زراع إداري الفريق.

وتماثل "زيزو" للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بعدما غاب عن لقاء ساجرادا الأنجولي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك تعادل في أول جولتين ضد كل من بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (2-2)، ثم أمام ساجرادا الأنجولي بنتيجة التعادل السلبي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك منافسه الوداد البيضاوي يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء سيقام على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس".

جدير بالذكر أن وضع المجموعة الرابعة قبل إقامة مباريات الجولة الثالثة كالتالي: بترو أتلتيكو (4 نقاط) - الوداد البيضاوي (3 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).