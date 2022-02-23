توخيل يكشف موقف لوكاكو من المشاركة أساسيا أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد توماس توخيل، مدرب تشيلسي، أن مهاجمه روميلو لوكاكو لديه فرصة للمشاركة أساسيا في المباراة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، وذلك رغم غيابه عن المواجهة الأخيرة أمام ليل الفرنسي.

وغاب لوكاكو عن التشكيل الأساسي لتشيلسي في المباراة التي انتهت بالفوز على ليل (2-0) مساء أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وظل المهاجم لوكاكو على مقعد البدلاء حتى نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي.

لكن توخيل سرعان ما أوضح أن استبعاد لوكاكو من التشكيل الأساسي في مواجهة ليل كان مجرد خطة لهذه المباراة وحدها.

وقال توخيل في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "كل مباراة تختلف عن غيرها، التركيز في هذه المباراة كان على الضغط والإيقاع السريع".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى عمل جاد أمام الكرة ولعب جماعي مكثف، وقد واجه روميلو صعوبة شيئا ما في تطبيق ذلك في المباريات الأخيرة".

وتابع: "هذا ما أعنيه عندما قلت إنني شعرت بأنه مجهد شيئا ما، ذهنيا وبدنيا".

وأشار توخيل إلى أن لوكاكو شارك أساسيا في العديد من المباريات المتتالية وخاض أيضا أوقات إضافية، وأردف: "في مواجهة ليل دفعنا بثلاثة عناصر أخرى".

وأتم: "كاي هافيرتز في مستو جيد للغاية وقد قدم أداء رائعا للفريق، أمامنا أربعة أيام لاتخاذ القرار وتعافي اللاعبين، وبالطبع، يحظى روميلو بفرصة المشاركة".