وصول بعثة فريق الزمالك للمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار الدار البيضاء في المغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها مصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبًا بعد استبعاد محمد أشرف "روقا" للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلاً منه.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.