"اعتداء على مصطفى محمد".. عقوبات محتملة على لاعبي جوزتبه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين جمال:

بات عدد من لاعبي فريق جوزتبه مهددين بعقوبة قاسية، بسبب محاولة الاعتداء على مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، في مباراة الفريقين بالدوري التركي.

كان جالاتا سراي حقق فوزا مثيرا (3-2) على جوزتبه في الجولة 26 من منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة احتكاكا بين مصطفى محمد وعرفان كان، حارس جوزتبه، الذي انفجر غاضبا بعد إطلاق صافرة النهاية، وحاول بدء مشادة جديدة مع النجم المصري الشاب.

عرفان حاول التوجه إلى مصطفى محمد وهو يتفوه بكلمات غاضبة، لكن زملائه نجحوا في الإمساك به.

خليل أكبونار، قائد جوزتبه، نجح في تهدئة الحارس صاحب الـ23 عاما، لكنه سرعان ما انفعل مجددا وركض تجاه النفق المؤدي لغرف الملابس.

وحسب ما ذكرته صحيفة "Milliyet" التركية، فإن عرفان تسبب في شجار بين لاعبي الفريقين في نفق غرف الملابس، وأشارت إلى أن بعض لاعبي جوزتبه قاموا بالاعتداء على مصطفى محمد.

ومن المحتمل أن تتم معاقبة اللاعبين المتورطين في المشاجرة بالإيقاف لمدة تتراوح بين مباراة و3 مباريات في حالة إدانتهم بارتكاب سلوك غير رياضي.

أما في حالة الإدانة بالاعتداء، سيتم إيقاف المتورطين لمدة تتراوح بين 5 و10 مباريات.