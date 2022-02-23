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"اعتداء على مصطفى محمد".. عقوبات محتملة على لاعبي جوزتبه (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين جمال:

بات عدد من لاعبي فريق جوزتبه مهددين بعقوبة قاسية، بسبب محاولة الاعتداء على مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، في مباراة الفريقين بالدوري التركي.

كان جالاتا سراي حقق فوزا مثيرا (3-2) على جوزتبه في الجولة 26 من منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة احتكاكا بين مصطفى محمد وعرفان كان، حارس جوزتبه، الذي انفجر غاضبا بعد إطلاق صافرة النهاية، وحاول بدء مشادة جديدة مع النجم المصري الشاب.

عرفان حاول التوجه إلى مصطفى محمد وهو يتفوه بكلمات غاضبة، لكن زملائه نجحوا في الإمساك به.

عرفان

خليل أكبونار، قائد جوزتبه، نجح في تهدئة الحارس صاحب الـ23 عاما، لكنه سرعان ما انفعل مجددا وركض تجاه النفق المؤدي لغرف الملابس.

وحسب ما ذكرته صحيفة "Milliyet" التركية، فإن عرفان تسبب في شجار بين لاعبي الفريقين في نفق غرف الملابس، وأشارت إلى أن بعض لاعبي جوزتبه قاموا بالاعتداء على مصطفى محمد.

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ومن المحتمل أن تتم معاقبة اللاعبين المتورطين في المشاجرة بالإيقاف لمدة تتراوح بين مباراة و3 مباريات في حالة إدانتهم بارتكاب سلوك غير رياضي.

أما في حالة الإدانة بالاعتداء، سيتم إيقاف المتورطين لمدة تتراوح بين 5 و10 مباريات.

عرفان 3

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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