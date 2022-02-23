المارد الأحمر يعود للقمة.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاصة.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تغلب الأهلي على منافسه فريق مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

تقدم الموزمبيقي لويس ميكيسوني للمارد الأحمر في الدقيقة 13، ثم أضاف الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 15، فيما سجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 43، وأحرز اللاعب الصاعد زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 22 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 8 فى المركز السادس عشر .

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن:

1- الأهلي 22 نقطة من 8 مباريات

2- بيراميدز 20 نقطة من 8 مباريات

3- الزمالك 19 نقطة من 9 مباريات

4- سموحة 19 نقطة من 10 مباريات

5- فاركو 15 نقطة من 10 مباريات

6- المصري 14 نقطة

7- الاتحاد السكندري 13 نقطة

8- إنبي 13 نقطة

9- فيوتشر 12 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

11- غزل المحلة 12 نقطة

12- البنك الأهلي 11 نقطة

13- الجونة 11 نقاط

14- طلائع الجيش 9 نقاط

15- المقاولون العرب 8 نقاط

16- مصر المقاصة 8 نقاط

17- الإسماعيلي 3 نقاط

18- إيسترن كومباني نقطتين

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:

1- جوب مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، 5 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، 5 أهداف.

3- محمد هلال، لاعب البنك الأهلي، 5 أهداف.

4- مروان حمدي، مهاجم سموحة، 5 أهداف.

5- محمود وادي، لاعب بيراميدز، 5 أهداف.

6- بيرسي تاو، جناح الأهلي، 5 أهداف.

7- شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف

8- علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، 4 أهداف.

9- كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري، 4 أهداف.