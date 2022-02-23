شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخى.. الأهلى يهزم الزمالك 24-0 فى بطولة الجمهورية لكرة الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة الماء بالنادى الأهلى مواليد 2002 فوزًا تاريخيا على الزمالك بنتيجة 24-0، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للسباحة.

أقيمت المباراة على حمام سباحة نادى المعادى، وقدم الأهلى عرضًا قويًّا خلال المباراة، وأكد وليد وصفى المدرب العام أن الأهلى قدم أداءً مميزًا للغاية، وكان هو الطرف الأفضل طوال المباراة، حيث شكل ضغطًا هجوميًّا ودفاعيًّا على الزمالك، ليسجل 24 هدفًا ويحافظ على نظافة شباكه طوال اللقاء.

وأوضح وصفى أن السبب وراء الفوز بهذه النتيجة الكبيرة هو التركيز الشديد فى المباراة، خاصة أنها الأولى فى البطولة، حيث أراد لاعبو الأهلى أن يحققوا فوزًا كبيرًا حتى تكون أفضل بداية للبطولة، وتمنحهم دفعة كبيرة فى المباريات المقبلة.

وأشار المدرب العام للأهلى إلى أن فريق مواليد 2002 مميز جدا فى مرحلته السنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى هو التتويج بلقب البطولة، التى تضم إلى جوار الأهلى والزمالك أندية هليوبوليس والمعادي والصيد والشمس.

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالأهلي مواليد 2002 وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب الرئيس، ووليد عزت المدير الفني، ووليد وصفي المدرب العام، وباسم زينهم مدرب الحراس، والحسن محمد طبيب الفريق، وأحمد أكرم إخصائي العلاج الطبيعي، وسيف ممدوح المدير الإداري، وسامح العشري ومحمد رشوان وأسامة عزت إداريين، والمغربي خالد بن عيسى المحلل الفني.