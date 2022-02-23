شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يتخلص من إجهاد السمانة ويشارك فى مران الاهلى استعداداً لـ صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلص التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى من الإجهاد فى عضلة السمانة التى تعرض لها قبل مباراة مصر المقاصة وشارك فى مران فريقه الصباحى، تحضيراً لمباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبات على معلول جاهزاً لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام بطل جنوب أفريقيا، حدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى غداً الخميس موعداً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وبدأ الجهاز الإدارى للنادى الأهلى الإعداد للمعسكر عقب الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة بالدورى.

ونجح الأهلى فى الوصول للنقطة 22 فى صدارة الدورى متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

وتعد هذه الرباعية هي الثالثة الذى يحققها الأهلى خلال أول 8 مباريات فقط، حيث افتتح الموسم برباعية في شباك الإسماعيلى بالأسبوع الأول ثم رباعية فى شباك سموحة فى الأسبوع السادس، وأخير رباعية المقاصة فى الأسبوع العاشر، علما بأن الأهلى له مباراتان مؤجلتان، بالإضافة إلى خماسية فى شباك الزمالك، ليصبح الاهلى صاحب أقوى هجوم برصيد 23 هدفا في 8 مباريات.