شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أول بطولة أفريقية للأندية فى الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح الاتحاد المصري للجمباز في الحصول على شرف تنظيم أول بطولة أفريقية للاندية مفتوحة والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 25 سبتمبر المقبل على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه البطولة هي الأولى على المستوى القاري للأندية حيث يشارك اللاعبون تحت راية وشعار أنديتهم، وبإشراف كامل من مسؤولي الاتحاد الإفريقي للجمباز.

ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الأندية على مستوى القارة السمراء لما ستمتلكه البطولة من قوة كبيرة حيث سيشارك بها أفضل اللاعبين المميزين على مستوى الإفريقي.

جاء هذا على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي برئاسة الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز عبر تقنية الزوم ميتينج لمناقشة برنامج بطولات الإتحاد الافريقي للجمباز موسم 2022