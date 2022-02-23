شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا مفصلا عن صن دوانز قبل موقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى من محللى الأداء بجهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن منافسه صن دوانز بطل جنوب أفريقيا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس قبل ملاقاته يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويناقش بيتسو موسيماني برنامج التحضير لمباراة صن داونز مع الجهاز المعاون له، من خلال وضع برنامج خاص لتجهيز الفريق الأحمر لهذه المواجهة الصعبة، باعتبارها مواجهة هامة في حسم صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات ويحتاج الأهلي لفوز بنقاطها الثلاث للتساوي مع بطل جنوب إفريقيا في النقاط قبل خوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السوداني من الجولة الأولى.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.

وتعد هذه الرباعية هي الثالثة الذى يحققها الأهلى خلال أول 8 مباريات فقط، حيث افتتح الموسم برباعية في شباك الإسماعيلى بالأسبوع الأول ثم رباعية في شباك المقاصة في الأسبوع السادس، وأخير رباعية المقاصة في الأسبوع العاشر، علما بأن الأهلي له مباراتان مؤجلتان، بالإضافة إلى خماسية في شباك الزمالك، ليصبح الاهلى صاحب أقوى هجوم برصيد 23 هدفا في 8 مباريات.