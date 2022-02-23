شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب عن ضم محترفين جدد قبل مباراة السنغال: نركز على القدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أنه من الصعب ضم لاعبين جدد، وتحديدًا من المحترفين خلال معسكر الفراعنة المقرر له 20 مارس من الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع مسئولو منتخب مصر أن المعسكر المقبل لن يشهد ضم وجوه جديدة إلا فى حدود الأماكن المطلوبة بسبب الغيابات.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة مساء الاثنين بكامل هيئته بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لتشكيل باقى اللجان.