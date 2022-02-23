شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يحفز لاعبه الإيفوارى قبل مواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمد إبراهيم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع الإيفوارى جان موريل جناح الفريق، وذلك على هامش المران الذى أقيم أمس الثلاثاء على الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية.

وكان موريل قد انتظم فى التدريبات مؤخرًا بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التىلحقت به وهى شد العضلة الضامة، والتى على إثرها غاب عن مواجهة بيراميدز بالجولة الماضية.

ويتطلع جهاز الدراويش لعقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على استعادة التألق، وهو ما ينعكس على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة.

وأنهى الإسماعيلى استعداداته لمواجهة الجونة مساء اليوم الأربعاء باستاد الإسماعيلية فى عاشر جولات مسابقة الدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومى قد أسند المهمة إلى حمد إبراهيم، على أن يعاونه جهاز فنى ضم الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا مساعدا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمى.