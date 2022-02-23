شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل المغرب استعدادا لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل بالدار البيضاء.

يرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقه مصطفى هدهود نائب رئيس النادى و علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة و أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية، وضمت البعثة 26 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضله الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وكان الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اختار القائمة التى ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر.



اوباما



عواد وفتوح



لاعبي الزمالك