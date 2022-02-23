شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستفسر من إنبى عن عدم مشاركة محمود جاد مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، اتصالات بمحمود جاد حارس مرمى إنبى والجهاز الفنى للاستفسار عن عدم مشاركة الحارس فى مباريات فريقه فى الفترة الأخيرة، خاصة أن جاد من عناصر منتخب مصر فى مركز حراسة المرمى.

وأكد مسئولو إنبى لمنتخب مصر أن الحارس سيشارك فى مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان فى ظل تألق عبد العزيز البلعوطى.

وطلب مسئولو منتخب مصر من محمود جاد الالتزام فى تدريبات فريقه من أجل المشاركة فى المباريات.

وفى سياق مغاير كشف مسئولو منتخب مصر أن كل لاعب يتصادف يوم عيد ميلاده مع معسكرات المنتخب الوطنى، يحصل على 100 دولار كهدية من اتحاد الكرة، وهو عرف قائم لخلق حالة من الود والمحبة داخل معسكرات المنتخب.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن كل لاعب تصادف يوم عيد ميلاده فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون تم عمل احتفالية له بالفندق، كما حصل على 100 دولار من اللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة فى الكاميرون.