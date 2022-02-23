شكرا لقرائتكم خبر عن فريد و منسى يقتربان من قيادة هجوم البنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على تواجد الثنائى فادى فريد و ناصر منسى مهاجمى الفريق في التشكيل الأساسى للمباراة القادمة أمام بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

حيث يسعى خالد جلال من تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط للتواجد بمركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب الهزيمة في المباراتين السابقتين.

و يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة حيث تمكن من الفوز 3 مباريات والتعادل في مباريتان و الهزيمة في 4 مباريات .