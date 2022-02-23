هل تمنح ثنائية مصر المقاصة ميكيسونى تأشيرة البقاء فى الأهلى ؟

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القاهرة - سامية سيد - انفجر الموزمبيقي لويس ميكيسوني، وسجل ثنائية للأهلي في لقاء مصر المقاصة، مساء أمس الثلاثاء على ملعب السلام، في الجولة العاشرة للدوري المصري ، وسجل ميكيسوني، هدف التقدم في الدقيقة 13 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد مجدي ، ولم يكتف النجم الموزمبيقي بذلك، بل سجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من تسديدة رائعة في مرمى المقاصة.

وقص ميكيسوني، شريط أهدافه مع الأهلي بعدما شارك في 9 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من سيمبا التنزاني ، وتعرض ميكيسوني لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه مع الأهلي، ووصل الحال إلى مطالبة البعض بالاستغناء عن خدماته ، وتألق لويس ميكيسوني بشكل رائع مع سيمبا التنزاني في الموسم الماضي بدوري أبطال أفريقيا.

وأصبح السؤال هل تمنح ثنائية مصر المقاصة ميكيسونى تأشيرة البقاء في الأهلى ، المؤكد أن التقييم فى القلعة الحمراء لايتم بالقطعة وسيتم تقييم اللاعب فى نهاية الموسم وفى حالة استمراره على وتيرة التألق سيكون من الصعب رحيله عن النادى، بينما فى حالة عودته لنغمة التراجع سوف يصبح بقاؤه فى التتش محل جدل كبير.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.

وتعد هذه الرباعية هي الثالثة الذى يحققها الأهلى خلال أول 8 مباريات فقط، حيث افتتح الموسم برباعية في شباك الإسماعيلى بالأسبوع الأول ثم رباعية في شباك المقاصة في الأسبوع السادس، وأخير رباعية المقاصة في الأسبوع العاشر، علما بأن الأهلي له مباراتان مؤجلتان، بالإضافة إلى خماسية في شباك الزمالك، ليصبح الاهلى صاحب أقوى هجوم برصيد 23 هدفا في 8 مباريات.