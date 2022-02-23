شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يتعافى من كدمة مباراة الهلال ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى من الكدمة التى تعرض لها فى مباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال، وشارك فى المران الصباحى لفريقه، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة صن داونز مع الجهاز المعاون له، من خلال وضع برنامج خاص لتجهيز الفريق الأحمر لهذه المواجهة الصعبة، باعتبارها مواجهة مهمة فى حسم صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات ويحتاج الأهلى لفوز بنقاطها الثلاث للتساوى مع بطل جنوب أفريقيا فى النقاط قبل خوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السوداني من الجولة الأولى.

حدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، غداً الخميس، موعداً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وبدأ الجهاز الإدارى للنادى الأهلى الإعداد للمعسكر عقب الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة بالدورى.

ونجح الأهلى فى الوصول للنقطة 22 فى صدارة الدورى متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

وتعد هذه الرباعية هي الثالثة الذى يحققها الأهلى خلال أول 8 مباريات فقط، حيث افتتح الموسم برباعية في شباك الإسماعيلى بالأسبوع الأول ثم رباعية فى شباك سموحة فى الأسبوع السادس، وأخير رباعية المقاصة فى الأسبوع العاشر، علما بأن الأهلى له مباراتان مؤجلتان، بالإضافة إلى خماسية فى شباك الزمالك، ليصبح الاهلى صاحب أقوى هجوم برصيد 23 هدفا في 8 مباريات.