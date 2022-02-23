شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشرح للاعبي الزمالك خطة مواجهة الوداد بالفيديو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة للاعبي الفريق بالفيديو يشرح خلالها اهم نقاط القوة والضعف في فريق الوداد المغربي قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كما يتابع الفريق كاملا سواء الجهاز الفني واللاعبين مباراة الوداد المغربي ونظيره حسينية اغادير المقرر اقامتها اليوم ضمن مباريات الدوري المغربي، للوقوف علي مستوى الفريق المغربي.

من ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا اليوم مع الشركة المسئولة عن انشاء ستاد الزمالك، لبحث اخر الترتيبات والتطورات في ملف انشاء الاستاد الجديد الذي يحمل اسم نادي الزمالك والذي قامت إدارة النادي بوعد الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية بتسليم الاستاد جاهزا لاستقبال المباريات خلال عامين من الان.

ومن المنتظر ان يتضمن الاجتماع الترتيبات الخاصة بالبدء في المشروع والرسومات الهندسية الخاصة بالاستاد وبحث القيمة المالية التي سيتكلفها الاستاد والعائد الذي سيعود علي الزمالك من انشاء الاستاد.

في سياق مختلف قررت إدارة نادي الزمالك اغلاق ملف تجديد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لحين الانتهاء من مواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وترغب إدارة الزمالك في فرض مزيدا من التركيز للاعبين قبل المباراة الحاسمة خاصة ان الفريق يحتاج للفوز من أجل الاستمرار في المنافسة بالبطولة، وأي نتيجة بخلاف الفوز ستقرب الزمالك من توديع البطولة من دور المجموعات.

وحددت إدارة الزمالك 3 لاعبين للتجديد لهم وهم المغربي اشرف بن شرقي والحارس الدولي محمد أبو جبل ولاعب الوسط طارق حامد ، في حين صرفت الإدارة النظر عن التجديد للمغربي محمد اوناجم ، فيما يظل موقف رزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا معلق لحين تقديم مستوى مميز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.