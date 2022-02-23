شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو ينتظم فى مران الأهلى ومشاركته أمام صن داونز رؤية فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم بيرسى تاو نجم النادى الاهلى فى تدريبات الكرة لفريقه صباح اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعافى اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية وتبقى فرص مشاركته أمام بطل جنوب أفريقيا وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى.

وقرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، مواصلة التدريبات ظهر اليوم فى إطار تجهيز اللاعبين للقاء صن داونز، والمقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى.

ويناقش بيتسو موسيمانى برنامج التحضير لمباراة صن داونز مع الجهاز المعاون له، من خلال وضع برنامج خاص لتجهيز الفريق الأحمر لهذه المواجهة الصعبة، باعتبارها مواجهة مهمة فى حسم صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات ويحتاج الأهلى لفوز بنقاطها الثلاث للتساوى مع بطل جنوب أفريقيا فى النقاط قبل خوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السودانى من الجولة الأولى.