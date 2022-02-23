شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمد إبراهيم فى جهاز الدراويش قبل المباراة رقم 50 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، مهمته الجديدة في أولي مبارياته مساء اليوم ـ الأربعاء ـ ضد الجونة علي ملعب الإسماعيلية في عاشر جولات الدوري العام، والتي تعد المباراة الـ 50 له ضمن الجهاز الفني للدراويش.

وكان ” حمد ” قد تولي القيادة الفنية للفريق، في الساعات الماضية خلفًا للأرجنتيني خوان براون، علي أن يعاونه الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا مساعدًا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمي.

ويتواجد ضمن الجهاز الفني للإسماعيلي للمرة الـ 7 في تاريخه وكمديرًا فنيًا لثاني مرة ولكن بشكل رسمي، حيث سبق وتواجد مع 5 مدربين من قبل خلال 482 يومًا، وذلك علي النحو التالي ..

– يوم 1 سبتمبر 2013 ضمن الجهاز الفنى لـ ” محمد وهبه ”

– يوم 7 أكتوبر 2013 ضمن الجهاز الفنى لـ ” شوقى غريب ”

– يوم 30 نوفمبر 2013 قاد التدريبات بصفة مؤقتة برفقة كرم جابر

– يوم 18 ديسمبر 2013 ضمن الجهاز الفنى لـ ” أحمد العجوز ”

– يوم 22 فبراير 2014 ضمن الجهاز الفنى لـ ” البرازيلى هيرون ريكاردو ”

– يوم 20 يوليو 2014 إعتذر عن إستكمال مهمته مع الدراويش

– يوم 21 مارس 2021 ضمن الجهاز الفني لـ ” إيهاب جلال ”

لعب الإسماعيلي خلال الفترات السابقة في 3 بطولات بواقع 49 مباراة فاز 20 تعادل 17 خسر 12 له 60 هدفًا عليه 42 هدفًا كلين شيت 21 لقاء

– الدورى العام .. 38 مباراة فاز 17 تعادل 11 خسر 10 له 53 هدفًا عليه 39 هدفًا كلين شيت 13 لقاء

– كأس مصر .. 7 مباريات فاز 3 تعادل 3 خسر 1 له 7 أهداف عليه هدفين كلين شيت 5 لقاءات ” الصعود بضربات الترجيح مرة واحدة والخروج مرتين ”

– كأس الكونفدرالية .. 4 مباريات تعادل 3 خسر 1 عليه هدفًا كلين شيت 3 لقاءات