شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية بيرسى تاو طبياً لمواجهة صن داونز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو جاهز من الناحية الطبية للمشاركة فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، مشيراً إلى أن قرار مشاركته فى المباراة المقبلة سيكون وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيمانى.

وإجمالا شارك بيرسى تاو مع الأهلى فى 8 مباريات بإجمالى 635 دقيقة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفا آخر فى انطلاقة نموذجية للنجم الجنوب أفريقى الذى انتقل للمارد الأحمر مطلع الموسم الجارى قادماً من برايتون الإنجليزى لمدة أربعة مواسم.

ويتصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو قائمة هدافى الأهلى والدورى بشكل عام برصيد 5 أهداف، بالتساوى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى سجل نفس العدد من الأهداف، لكن جميعها من ركلات جزاء، ويحل التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى ثالثاً برصيد 4 أهداف.

ويلعب تاو 27 عامًا فى مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب فى صفوف ماميلودى صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيمانى، فى الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقى إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى فى 23 مباراة وسجل 6 أهداف، فى حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.