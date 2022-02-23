شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ هشام عادل فى تدريبات غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة لاختبار طبى، غدا، تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد الجميزى للاطمئنان على قبل خوض التدريبات استعدادا لمواجهة سموحة في الدورى المصرى الممتاز.

واشتكى هشام عادل من آلام فى العضلة الضامة خلال المشاركة فى مباراة أمس التى جمعت فريق غزل المحلة أمام سيراميكا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل فريق غزل المحلة سلبياً بدون أهداف مع نظيره سيراميكا فى المباراة التى جمعتهما أمس، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدورى المصرى على استاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر متأخرا بفارق الأهداف بنفس الرصيد 12 نقطة من 10 مباريات فاز مباراتين وتعادل 6 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.