شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يظهر فى تدريبات الأهلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود متولى مدافع النادى الاهلى فى تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء عقب عودته من قطر وتعافيه من الإًصابة استعداداً لمواجهة ضد صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يسعى الجهاز الفني للأهلي لتجهيز مدافع الفريق محمود متولي للعودة تدريجيًا للمباريات حسب تقرير الجهاز الطبي الذي أكد أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية لكن لابد أن تتم هذه العودة بشكل تدريجي حتى لا تحدث انتكاسة طبية في حالة اللاعب.

وقال الجهاز الطبي إن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

وإجمالا شارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز والسوبر المصرى.