شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعقد محاضرة لنجوم الأهلى قبل مواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على عقد محاضرة نظرية للاعبى الفريق قبل انطلاق المران الذى أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وطلب موسيمانى من اللاعبين التركيز الشديد فى إطار الاستعداد لمباراة فريق صن داونز المقرر إقامتها مساء السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



وكان الأهلى قد حقق الفوز أمس الثلاثاء على فريق مصر المقاصة برباعية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أشاد بأداء لاعبي الفريق خلال مباراة مصر المقاصة انتهت بالفوز ‏برباعية في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن هذه الصفحة انتهت وانطوت بمجرد انتهاء المباراة؛ للتركيز في المباراة المقبلة أمام ‏صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وكان عبد الحفيظ، قد قال فى تصريحات صحفية أمس، "توقيت مباراة المقاصة كان في غاية الأهمية للأهلي، خاصة أن الفريق ‏شارك في كأس العالم للأندية ثم خاض مباراة الهلال في السودان، وجاءت مباراة المقاصة على ‏المستوى المحلي قبل مباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل".‏

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيواصل استعداده لمباراة صن داونز وسيدخل معسكرا مغلقا ابتداء من غدٍ الخميس، مشيرا إلى أن الأهلي لديه أربع مباريات في منتهى ‏الأهمية في دور المجموعات من بينها مباراة صن داونز في القاهرة يوم السبت المقبل.‏

وشدد مدير الكرة على أن بطولة دوري أبطال أفريقيا لها دوافع مختلفة هذا الموسم للجيل الحالي، ‏الذي يسعى إلى تحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي، خاصة أن الفوز بالثنائيات في دوري الأبطال سبق وتم ‏تحقيقها من قبل.‏