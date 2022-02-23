شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: فرقة مصرية كبيرة قالت لمعين الشعبانى جهز نفسك عندك مهمة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق اقتراب التونسى معين الشعبانى المدير الفنى الحالى للمصرى البورسعيدى من تولى تدريب نادٍ كبير فى مصر، قائلا فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم "معين الشعبانى عامل شغل رائع مع المصرى منذ توليه مهمة تدريب الفريق البورسعيدى ومحقق نتائج ملفتة للنظر". وأضاف خالد الغندور "فى فرقة كبيرة فى مصر قالت لمعين الشعبانى جهز نفسك عندك مهمة جديدة الفترة الجاية". وعن تألق ميكيسونى مع الأهلى أمام مصر المقاصة علق بندق "الأهلى مش جايب ميكيسونى عشان يجيب هدفين فى المقاصة، الأهلى جايبه عشان يجيب أهداف فى كأس العالم للأندية ودورى الأبطال الأفريقى وفى الزمالك والإسماعيلى وبيراميدز فى الدورى مش المقاصة".