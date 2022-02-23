شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. راحة لديانج وحمدى فتحى وعلاج طبيعى لأيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة علاج طبيعى، اليوم، فى إطار البرنامج العلاجى الذى يخضع له للتعافى من الإصابة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن أيمن أشرف اشتكى من آلام فى الركبة، ويؤدى برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبى للاعب، وسيغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلى.

وغاب أيمن أشرف عن مباراة الفريق أمام مصر المقاصة التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وفاز بها الأهلى برباعية نظيفة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الثنائى، أليو ديانج وحمدى فتحى، راحة من المشاركة فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى ديانج وحمدى فتحى بأداء تدريبات بدنية فى الجيم، فى إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للقاء صن داونز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن سامي قمصان، المدرب العام للفريق، قد أكد أن الأهلي حصد ‏العديد من المكاسب أمام مصر المقاصة، سواء على مستوى النتيجة بالفوز برباعية أو الأداء، ‏إلى جانب الحالة النفسية والمعنوية الجيدة التي ظهر عليها الفريق، فضلًا عن منح الفرصة ‏لأكثر من لاعب بينهم كابتن الفريق الحارس محمد الشناوي الذي شارك بعد تعافيه من الإصابة. ‏

وأشار قمصان إلى أن موسيماني المدير الفني للفريق، يرغب في تجهيز جميع اللاعبين، وأنه ‏دائمًا ما يتحدث معهم مطالبًا الجميع بضرورة اللعب بمنتهى التركيز والقوة.‏

وتطرق قمصان إلى الحديث عن مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في دوري الأبطال قائلًا: "صن داونز فريق يمتلك خبرات كبيرة في ‏أفريقيا، ولديهم تحدٍّ أكبر في مواجهة السبت أمام الأهلي، خاصة أن المباراة أمام مدربهم السابق بيتسو ‏موسيماني".‏

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة قبل مواجهة صن داونز وهدفنا الوصول إلى صدارة المجموعة في ‏دور المجموعات، ولدينا تحدٍّ واحد هو الفوز في كل المباريات".