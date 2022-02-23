شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير أيمن أشرف فى الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر لاختبار طبى لحسم موقفه من المشاركة فى مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغاب أيمن أشرف عن المشاركة مع الأهلى بعدما اشتكى من آلام فى الركبة ويؤدى برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبى للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلى.

وغاب أيمن أشرف فى مباراتيه الأخيرتين أمام الهلال السعودى بكأس العالم للأندية، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد ليتوج بالميدالية البرونزية وأمام الهلال السودانى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى بسبب الإيقاف، حيث تعرض للطرد فى مباراة بالميراس البرازيلى بالمونديال، كما غاب عن مواجهة مصر المقاصة بالدورى بسبب الإصابة.

ويناقش بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى برنامج التحضير لمباراة صن داونز مع الجهاز المعاون له، من خلال وضع برنامج خاص لتجهيز الفريق الأحمر لهذه المواجهة الصعبة، باعتبارها مواجهة مهمة فى حسم صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات ويحتاج الأهلى لفوز بنقاطها الثلاث للتساوى مع بطل جنوب أفريقيا فى النقاط قبل خوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السودانى من الجولة الأولى.