شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: تدريب الإسماعيلى مسئولية كبيرة فى وقت صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سمير فرج مدرب الإسماعيلى الجديد عن سعادته بتوليه هذا المنصب، مشيرًا إلى أنها مسئولية كبيرة، لاسيما أن الفريق يتمتع بجماهيرية عريضة فى مصر والوطن العربى.

وانضم المدفعجى أحمد سمير فرج لصفوف الجهاز الفنى الجديد تحت قيادة حمد إبراهيم فى المهمة الأول له على الصعيد التدريبى.

واتبع فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى: "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفنى على تلك الثقة وأتمنى من الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن الجماهير التى نعلم مدى حبها وعشقها للنادى الإسماعيلى، والذى يعد أحد أكبر الصروح الرياضية على مستوى القارة".

وأضاف "أشكر كثيرًا أشرف خضر ومحمد حمص على ما قدماه من جهود كبير تجاه الفريق".

واختتم قائلا "الفترة الحالية تحتاج لمزيد من التكاتف والدعم من أجل الخروج من تلك المرحلة الصعبة، وسأقاتل من أجل أن أكون سببا فى عودة الفريق لمساره الطبيعى كمنافس وحاصد للألقاب وإسعاد جماهيرنا".