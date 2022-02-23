شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى، للفئة العمرية تحت 18 سنة "درع"، وتقام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى يومى الخميس والجمعة المقبلين بنات وأولاد، فى مختلف السباقات الرمى والمطرقة.

وكان المركز الأولمبى قد استضاف بطولة الجمهورية لفئة تحت 14 سنة فى الأسبوع الأول من فبراير الجارى، وبطولة الجمهورية تحت 18 سنة "كأس"، وفيما يخص بطولة الجمهورية للضاحية فأقيمت بالإسكندرية.

من ناحية أخرى تشارك بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة العالم للصالات المغطاة التى تقام مارس المقبل ومقرر إقامتها فى صربيا.

ومن المقرر أن تطير اللاعبة إلى إسبانيا الأسبوع المقبل للمشاركة فى 3 بطولات دولية استعدادا لبطولة العالم، والتى تسعى لتحقيق مركز متقدم بها.