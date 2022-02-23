شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر
وكان المركز الأولمبى قد استضاف بطولة الجمهورية لفئة تحت 14 سنة فى الأسبوع الأول من فبراير الجارى، وبطولة الجمهورية تحت 18 سنة "كأس"، وفيما يخص بطولة الجمهورية للضاحية فأقيمت بالإسكندرية.
من ناحية أخرى تشارك بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة العالم للصالات المغطاة التى تقام مارس المقبل ومقرر إقامتها فى صربيا.
ومن المقرر أن تطير اللاعبة إلى إسبانيا الأسبوع المقبل للمشاركة فى 3 بطولات دولية استعدادا لبطولة العالم، والتى تسعى لتحقيق مركز متقدم بها.
ووافق الاتحاد العربى لألعاب القوى على إقامة البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة بمصر والمقرر إقامتها مايو المقبل.
وقال شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اللجنة النظمة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة تفاصيل استضافة المنافسات والاستقرار على الملاعب، وكذلك تجهيز الملف المقرر تقديمه للاتحاد العربى.