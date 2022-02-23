الامارات | حلاقة شعر رأس قسرية للاعبين سودانيين.. الفريق يخسر والشرطة تعتذر

شكرا لقرائتكم خبر عن حلاقة شعر رأس قسرية للاعبين سودانيين.. الفريق يخسر والشرطة تعتذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعبان في فريق الأمل، ممثل مدينة عطبرة عاصمة ولاية نهر النيل السوداني، لموقف محرج حينما اوقفتهما سيارة شرطة لكسرهما حظر التجوال المفروض على مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، وشرعت في حلاقة رأس شعرهما بالقوة الجبرية، ما تسبب في حالة من الاستياء وسط أفراد بعثة الفريق قبل يوم من المباراة التي خاضها الفريق أمام الخرطوم الوطني في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السوداني لكرة القدم.

وكانت بعثة الفريق وصلت السبت الماضي إلى ولاية شمال كردفان لإقامة معسكر قصير قبل لقاء الخرطوم الوطني، لكن أجواء التحضيرات لم تسير كما يشتهي الفريق إذ عكر صفوها حادثة حلاقة شعر لاعبي الفريق، ما تسبب في موجة من الغضب لدى جماهير النادي.

وأصدر نادي الأمل عطبرة بياناً صحافياً عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" كشف فيه الملابسات وراء تصرف القوات النظامية تجاه لاعبي الفريق دون تحديد هويتهما.

وجاء في البيان: "في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022، خرج لاعبان من مقر إقامة الفريق لقضاء احتياجات من مركز التسوق التي تبعد حوالي 200 متر من سكن البعثة، وبما أن مدينة الأبيض، وقبل وصول بعثة الفريق، كانت تشهد بعض حالات النهب في إحدى الأحياء لذا قامت الشرطة بتسيير دوريات لمحاربة الظواهر السالبة، وصادفت إحدى سيارات الشرطة مرور اللاعبان وشرعت القوة الأمنية في حلاقة رأسهما وبعد أن علموا بأنهما يمثلان بعثة نادي الأمل عطبرة أطلقوا سراحهما فورا".

واختتم البيان: "اتصلت البعثة الإدارية بمدير الشرطة وعكسوا له ما حدث وعلى الفور أجرى زيارة لمقر البعثة وقدم اعتذار رسمي ووجه بعدم التعرض للبعثات الرياضية التي تزور مدينة الأبيض". وتضاعفت معاناة الفريق بخسارة المباراة التي جمعت الفريق بمنافسه الخرطوم الوطني بنتيجة 1-3 ضمن الجولة الخامسة من الدوري ليتجمد رصيد الفريق عند 5 نقاط، فيما رفع الخرطوم رصيده إلى 4.

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