الامارات | "خطأ فني" من المدرب أسهم في حرمان الوصل من نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن "خطأ فني" من المدرب أسهم في حرمان الوصل من نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مدرب الوصل البرزايلي هليمان في خطأ فني أسهم في حرمان فريقه من التأهل إلى المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك خلال إياب نصف النهائي أمس على استاد نادي الشارقة، إذ خسر الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولم يحافظ على النتيجة رغم أنه كان متقدما بهدفين نظيفين حتى الدقيقة "58".

وتأهل الشارقة لملاقاة الوحدة في المباراة النهائية بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وتجلى الخطأ "الفني" في عدم قيام هيلمان بأي تدخلات فنية للحفاظ على تقدم فريقه، رغم أن فريقه كان مسيطرا على مجربات اللقاء. وبجانب الخروج الاضطراري للحارس المصاب محمد علي "45" واستبداله بإبراهيم عيسى، تأخرت تبديلات المدرب حتى الدقيقة 78 حين نزل البرازيلي فيليبي "78" مكان حبوش صالح، ومحمد العكبري"95" مكان حسن إبراهيم.

وفي المقابل فإن مدرب الشارقة الروماني كوزمين عرف كيف يغير دفة المباراة لمصلحة فريقه، بعدما قام بتدخلات موفقة بدخول خالد باوزير"61"، والغيني عثمان كامارا "70"، إذ نجح الأخير في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول لفريقه" 77". واستغل مدرب الشارقة احتساب حكم المباراة الدولي محمد عبدالله حسن سبع دقائق وقت محتسب بدل الضائع، وقام بتغيير طريقة اللعب لفريقه في الوقت الحاسم ما أسهم في حسم اللقاء لفريقه، وقلب الطاولة على الوصل، بعدما تمكن البرازيلي كايو من تسجيل هدفين سريعين على التوالي"90" و92"، معوضا بذلك ركلة الجزاء التي أهدرها "48". وتسببت خسارة الوصل في حالة من الإحباط في أوساط جمهور الفريق الذي تواجد بكثافة في مدرجات استاد الشارقة، وشجع فريقه بقوة وحرارة وحماس كبيرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news